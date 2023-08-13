Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Где бы украинцы не выступали, мы едины с нашими воинами»

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) выиграла трофей на хардовом турнире серии WTA 125 в Козерках (Польша).

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 113) со счетом 2:6, 6:1, 6:3.

После завершения поединка Даяна прокомментировала свой успех:

«Это не самая крупная победа в моей карьере, потому что я выиграла уже три турнира WTA 250, но это первый турнир, который я выиграла за более чем три года. Вот почему этот успех сделал меня такой счастливой. Я чувствовала себя здесь хорошо и сыграла несколько действительно хороших игр. Я надеюсь, что буду поддерживать свою нынешнюю форму в течение следующих нескольких недель, тем более учитывая то, что скоро я еду в Нью-Йорк для квалификации US Open.

Я рада, что мои соотечественники поддержали меня с трибун. Это очень красиво и важно для спортсменов нашей страны, оказавшейся в очень сложной ситуации – войне. Но мы объединяемся с нашими соотечественниками, сражающимися в Украине, где бы мы ни играли по всему миру, – сказала Ястремская.