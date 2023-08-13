Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Майкон, который ныне играет за «Коринтианс», может вскоре перебраться на Апеннины
26-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящее время на правах аренды защищает цвета «Коринтианса», может в ближайшее время вернуться в Европу.
Заинтересованность в услугах хавбека проявляет итальянская «Салернитана», которая ищет доступные варианты для усиления состава.
Аренда Майкона в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря, но в случае наличия по игроку предложений о выкупе бразильский клуб будет обязан отпустить футболиста до завершения этого срока.
В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Майкона 15 матчей и 1 гол.
В июле сообщалось, что агенты Майкона летали в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем забил после передачи Виктора в матче против «Реала Сосьедад»
Главный тренер «Руха» – о победе над житомирским клубом