Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера

26-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящее время на правах аренды защищает цвета «Коринтианса», может в ближайшее время вернуться в Европу.

Заинтересованность в услугах хавбека проявляет итальянская «Салернитана», которая ищет доступные варианты для усиления состава.

Аренда Майкона в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря, но в случае наличия по игроку предложений о выкупе бразильский клуб будет обязан отпустить футболиста до завершения этого срока.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Майкона 15 матчей и 1 гол.

В июле сообщалось, что агенты Майкона летали в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».