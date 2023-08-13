Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 09:39 |
522
0

Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера

Майкон, который ныне играет за «Коринтианс», может вскоре перебраться на Апеннины

13 августа 2023, 09:39 |
522
0
Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
instagram.com/Maycon

26-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящее время на правах аренды защищает цвета «Коринтианса», может в ближайшее время вернуться в Европу.

Заинтересованность в услугах хавбека проявляет итальянская «Салернитана», которая ищет доступные варианты для усиления состава.

Аренда Майкона в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря, но в случае наличия по игроку предложений о выкупе бразильский клуб будет обязан отпустить футболиста до завершения этого срока.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Майкона 15 матчей и 1 гол.

В июле сообщалось, что агенты Майкона летали в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».

По теме:
Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
Майкон Шахтер Донецк трансферы УПЛ Коринтианс Салернитана трансферы Серии A трансферы
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
Футбол | 13 августа 2023, 07:00 7
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова

Артем забил после передачи Виктора в матче против «Реала Сосьедад»

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Футбол | 12 августа 2023, 22:27 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»

Главный тренер «Руха» – о победе над житомирским клубом

Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
Футбол | 13.08.2023, 05:12
Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Теннис | 12.08.2023, 09:05
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Футбол | 12.08.2023, 20:00
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
11.08.2023, 22:04 15
Футбол
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Украинского дерби не будет. Костюк вылетела из турнира в Монреале
Украинского дерби не будет. Костюк вылетела из турнира в Монреале
11.08.2023, 20:20
Теннис
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
11.08.2023, 12:29 3
Бокс
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем