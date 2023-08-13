13.08.2023 12:00 - : -
Украина. Вторая лига13 августа 2023, 08:43 | Обновлено 13 августа 2023, 08:54
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Рух-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа видеотрансляцию поединка 2-го тура Второй лиги
13 августа 2023, 08:43 | Обновлено 13 августа 2023, 08:54
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13 августа проходит поединок 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 2-й тур, 13 августа
12:00. Рух-2 Львов – Скала Стрий
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