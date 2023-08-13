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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
13.08.2023 12:00 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 августа 2023, 08:43 | Обновлено 13 августа 2023, 08:54
51
0

Рух-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа видеотрансляцию поединка 2-го тура Второй лиги

13 августа 2023, 08:43 | Обновлено 13 августа 2023, 08:54
51
0
Рух-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала

13 августа проходит поединок 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 2-й тур, 13 августа

12:00. Рух-2 Львов – Скала Стрий

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Скала Стрый Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
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