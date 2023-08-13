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Англия
13 августа 2023, 05:12 | Обновлено 13 августа 2023, 05:16
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Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна

Повязку получит кореец Сон Хин Мин

13 августа 2023, 05:12 | Обновлено 13 августа 2023, 05:16
80
0
Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
ФК Тоттенхэм

Накануне стало известно, что трансферная сага с переходом Гарри Кейна закончилась. Форвард официально стал игроком мюнхенской «Баварии» и уже успел проиграть с ней матч за Суперкубок Германии РБ «Лейпцигу» (1:3).

Англичанин в «Тоттенхэме» был капитаном команды, поэтому логично, что нужно было найти новую кандидатуру на эту роль.

Выбор клуба пал на форварда из Кореи Сон Хын Мина. У него большой опыт игры за команду, поскольку он проводит в «Тоттенхэеме» уже девятый сезон после трансфера из леверкузенского «Байера».

Вице-капитанами будут Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон.

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Сон Хын Мин Гарри Кейн Тоттенхэм
Источник ФК Тоттенхэм
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