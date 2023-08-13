Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна
Повязку получит кореец Сон Хин Мин
Накануне стало известно, что трансферная сага с переходом Гарри Кейна закончилась. Форвард официально стал игроком мюнхенской «Баварии» и уже успел проиграть с ней матч за Суперкубок Германии РБ «Лейпцигу» (1:3).
Англичанин в «Тоттенхэме» был капитаном команды, поэтому логично, что нужно было найти новую кандидатуру на эту роль.
Выбор клуба пал на форварда из Кореи Сон Хын Мина. У него большой опыт игры за команду, поскольку он проводит в «Тоттенхэеме» уже девятый сезон после трансфера из леверкузенского «Байера».
Вице-капитанами будут Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон.
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