Тоттенхэм объявил, кто станет новым капитаном команды после ухода Кейна

Накануне стало известно, что трансферная сага с переходом Гарри Кейна закончилась. Форвард официально стал игроком мюнхенской «Баварии» и уже успел проиграть с ней матч за Суперкубок Германии РБ «Лейпцигу» (1:3).

Англичанин в «Тоттенхэме» был капитаном команды, поэтому логично, что нужно было найти новую кандидатуру на эту роль.

Выбор клуба пал на форварда из Кореи Сон Хын Мина. У него большой опыт игры за команду, поскольку он проводит в «Тоттенхэеме» уже девятый сезон после трансфера из леверкузенского «Байера».

Вице-капитанами будут Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон.