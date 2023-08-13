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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 04:03 | Обновлено 13 августа 2023, 04:11
204
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не будем бить – не забьем»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал поражение от «Руха»

13 августа 2023, 04:03 | Обновлено 13 августа 2023, 04:11
204
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не будем бить – не забьем»
ФК Полесье

Главный тренер житомирского «Полесья» прокомментировал матч с «Рухом» в третьем туре УПЛ, который его подопечные проиграли со счетом 0:1

«Мы контролировали мяч, был хороший контроль. Не хватало остроты. За хороший контроль очки не дают. Наш соперник очень дисциплинированно сыграл в обороне, мы ожидали такой игры, но то, что произошло на последних минутах, разберем.

Надо побыстрее двигаться. Свободных зон нам соперник не предоставил. Потребовалось больше ударов, мы не били. Не будем бить – не забьем, будем бить – может, забьем.

Игра катилась к ничей, но это поражение. Разберем эту игру. Было очень мало остроты впереди.

Закономерный ли итог? Не буду отвечать на этот вопрос, ведь это означает, что они до начала матча выиграли, а это не так. Но соперники заслужили победу, потому что они на один мяч забили больше.

Замена Мустафаева на Танковского? Это плановая замена. Мустафаев долго не играл, его физическое состояние позволяет играть 60-70 минут, потому решили выпустить опытного Танковского. Он неплохо вошел в игру, хотя Мустафаев неплохо играл.

Игра была под контролем. Наиграли ли на победу? Без моментов тяжело побеждать.

Кто основной голкипер, Бойко или Кудрик? У нас нет основных, у нас есть группа вратарей и полевых игроков, и есть стартовый состав, выбираемый перед игрой.

Назаренко? Неплохо сыграл. У нас много новичков, им на адаптацию нужно время. Я вижу, куда двигаться, нужно время, чтобы сыграться. Все будет нормально», – сказал Калитвинцев.

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Источник Sport.ua
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