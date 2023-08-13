Динамо провело тренировку на базе Рапида

«Динамо» продолжает подготовку к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ариса».

Напомним, сразу после первого матча, состоявшегося в Салониках, команда отправилась в Бухарест, где в течение недели будет готовиться к ответному матчу.

В пятницу вечернюю тренировку провели те игроки, которые не играли или вышли на замену в первом матче, основа же провела легкую тренировку.

В субботу вся группа отработала полноценный тренировочный день. Утром команда занималась в тренажерном зале. А вечером весь состав отправился на тренировку на поле. Если в пятницу динамовцы занимались на тренировочной базе «Динамо» Бухарест, то в субботу локацией для вечерней тренировки стала база другого бухарестского гранда - «Рапида». В отличие от загородной базы бухарестского «Динамо», она расположена непосредственно в городе.

После пробежки и разминки игроки приступили к работе с мячами. Тренировка в основном состояла из игровых и тактических упражнений. Особое внимание было уделено быстрому переходу из обороны в атаку. В завершающей стадии вечерней сессии игроки были поделены на три мини-команды и соревновались в турнире.

Матч «Динамо» – «Арис» состоится в ближайший четверг, 17 августа. Начало игры – в 20.00.

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