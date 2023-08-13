Ярослав ВИШНЯК: «Решили играть больше на контратаках»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк поделился эмоциями от победы над «Вересом» (2:0).

«Впечатления – положительные. Мы победили. А победа – это всегда положительные впечатления. Это был непростой и очень нервный матч в нашем исполнении. На первых минутах мы плохо вошли в игру.

Быстрые предупреждения Золотова и Бурды, конечно, повлияли на нашу игру. Эти желтые карточки не позволяли нам прессинговать соперника высоко. Игроки «Вереса» – очень быстрые. Мы не успевали и решили больше играть на контратаках, чтобы не получить вторые предупреждения и не доигрывать в меньшинстве.

Ключевой эпизод матча – удачный выход на замену наших футболистов. Мы усилили игру заменами. И, конечно, пенальти, что заработал Демченко. Второй гол закрыл игру.

Мы много работаем над тем, чтобы игроки, выходящие на замену, помогали поддерживать ритм и дожимать соперника. Это очень важно.

Рад за всех наших игроков», – сказал Вишняк.