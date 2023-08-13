Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ВИШНЯК: «Решили играть больше на контратаках»
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 01:45 |
23
0

Ярослав ВИШНЯК: «Решили играть больше на контратаках»

Тренер «Колоса» – об игре с «Вересом»

13 августа 2023, 01:45 |
23
0
Ярослав ВИШНЯК: «Решили играть больше на контратаках»
НК Верес

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк поделился эмоциями от победы над «Вересом» (2:0).

«Впечатления – положительные. Мы победили. А победа – это всегда положительные впечатления. Это был непростой и очень нервный матч в нашем исполнении. На первых минутах мы плохо вошли в игру.

Быстрые предупреждения Золотова и Бурды, конечно, повлияли на нашу игру. Эти желтые карточки не позволяли нам прессинговать соперника высоко. Игроки «Вереса» – очень быстрые. Мы не успевали и решили больше играть на контратаках, чтобы не получить вторые предупреждения и не доигрывать в меньшинстве.

Ключевой эпизод матча – удачный выход на замену наших футболистов. Мы усилили игру заменами. И, конечно, пенальти, что заработал Демченко. Второй гол закрыл игру.

Мы много работаем над тем, чтобы игроки, выходящие на замену, помогали поддерживать ритм и дожимать соперника. Это очень важно.

Рад за всех наших игроков», – сказал Вишняк.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – ЛНЗ
Юрий Климчук сыграл 100 матчей в УПЛ
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес Ярослав Вишняк
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Футбол | 12 августа 2023, 19:41 81
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова

Украинцы организовали взятие ворот в матче против «Реала Сосьедад»

«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
Футбол | 12 августа 2023, 22:35 6
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова

Артем забил после передачи Виктора в матче против «Реала Сосьедад»

Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Футбол | 12.08.2023, 23:37
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Теннис | 12.08.2023, 09:05
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Футбол | 12.08.2023, 21:02
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
11.08.2023, 14:14 1
Футбол
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
11.08.2023, 23:03
Теннис
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
11.08.2023, 22:04 15
Футбол
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
12.08.2023, 19:05 6
Баскетбол
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
11.08.2023, 12:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем