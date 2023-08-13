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Чемпионат Украины
Ворскла
13.08.2023 15:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 01:10 |
46
0

Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

13 августа 2023, 01:10 |
46
0
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А.Бутовского, начало в 15:00.

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Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря».

Ворскла – Зоря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла - Заря
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Источник Sport.ua
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