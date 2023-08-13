Украина. Премьер лига13 августа 2023, 00:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря
В Полтаве состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги
13 августа 2023, 00:27 |
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В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Судит игру Дмитрий Бондаренко, представляющий город Одессу.
Посмотреть игру можно в прямом эфире на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
Sport,ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Заря».
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