В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Судит игру Дмитрий Бондаренко, представляющий город Одессу.

Посмотреть игру можно в прямом эфире на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Sport,ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Заря».