Саудовская Аравия12 августа 2023, 23:07 | Обновлено 12 августа 2023, 23:14
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Трофей и бутса. Роналду – лучший бомбардир КАЧ, на каком месте Бензема?
На счету Криштиану 6 забитых мячей в 5 матчах Кубка
12 августа 2023, 23:07 | Обновлено 12 августа 2023, 23:14
592
0
Звездный 38-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 6 голов в 5 матчах Кубка арабских чемпионов.
Таким образом КриРо стал лучшим бомбардиром турнира и получил «золотую бутсу».
12 августа Криштиану оформил дубль в финале соревнований против «Аль-Хиляля» и завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра».
Второе место в списке лучших бомбардиров КАЧ занял французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема. На его счету 3 забитых мяча.
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