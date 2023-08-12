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  4. Трофей и бутса. Роналду – лучший бомбардир КАЧ, на каком месте Бензема?
Саудовская Аравия
12 августа 2023, 23:07 | Обновлено 12 августа 2023, 23:14
592
0

Трофей и бутса. Роналду – лучший бомбардир КАЧ, на каком месте Бензема?

На счету Криштиану 6 забитых мячей в 5 матчах Кубка

12 августа 2023, 23:07 | Обновлено 12 августа 2023, 23:14
592
0
Трофей и бутса. Роналду – лучший бомбардир КАЧ, на каком месте Бензема?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный 38-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 6 голов в 5 матчах Кубка арабских чемпионов.

Таким образом КриРо стал лучшим бомбардиром турнира и получил «золотую бутсу».

12 августа Криштиану оформил дубль в финале соревнований против «Аль-Хиляля» и завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра».

Второе место в списке лучших бомбардиров КАЧ занял французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема. На его счету 3 забитых мяча.

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Криштиану Роналду Карим Бензема Кубок арабских чемпионов Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад лучший бомбардир
Источник Sport.ua
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