Роналду выиграл 35-й трофей в карьере. А сколько у Месси?
Криштиану стал победителем Кубка арабских чемпионов в составе «Аль-Насра»
12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.
В этой встрече звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль. Видео голов
Роналду забивал в каждом матче на турнире. На его счету 6 голов в 5 играх.
Для Криштиану этот трофей стал первым в составе «Аль-Насра». Теперь на его счету 35 титулов за карьеру.
Однако КриРо все еще отстает от своего вечного соперника Лионеля Месси. У аргентинца 43 трофея.
🚨— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 12, 2023
CRISTIANO RONALDO WINS HIS 35TH CAREER TROPHY.
AL NASSR WINS THE ARAB CLUB CHAMPIONS CUP. pic.twitter.com/iyHdPlEwCd
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