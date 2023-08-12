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Саудовская Аравия
12 августа 2023, 22:02 | Обновлено 12 августа 2023, 22:20
2953
4

Роналду выиграл 35-й трофей в карьере. А сколько у Месси?

Криштиану стал победителем Кубка арабских чемпионов в составе «Аль-Насра»

12 августа 2023, 22:02 | Обновлено 12 августа 2023, 22:20
2953
4
Роналду выиграл 35-й трофей в карьере. А сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.

В этой встрече звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль. Видео голов

Роналду забивал в каждом матче на турнире. На его счету 6 голов в 5 играх.

Для Криштиану этот трофей стал первым в составе «Аль-Насра». Теперь на его счету 35 титулов за карьеру.

Однако КриРо все еще отстает от своего вечного соперника Лионеля Месси. У аргентинца 43 трофея.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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PUMA
Уж очень много постов про Рона и Месси.Легенды уже просто доигруют во второсортных лигах.Давайте будем уже наблюдать за сегоднишними топами.
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