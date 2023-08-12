Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.) Триумфальный дубль КриРо. Видео

12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.

Кубок арабских чемпионов. Финал. 12 августа

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.)

Голы: Микаэль, 51 – Роналду, 74, 98