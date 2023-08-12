Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.) Триумфальный дубль КриРо. Видео
Саудовская Аравия
12 августа 2023, 21:31 | Обновлено 12 августа 2023, 22:00
707
0

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.) Триумфальный дубль КриРо. Видео

Смотрите видеообзор финального матча КАЧ

12 августа 2023, 21:31 | Обновлено 12 августа 2023, 22:00
707
0
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.) Триумфальный дубль КриРо. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.

Кубок арабских чемпионов. Финал. 12 августа

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.)

Голы: Микаэль, 51 – Роналду, 74, 98

Видеообзор матча:

По теме:
Роналду выиграл 35-й трофей в карьере. А сколько у Месси?
Полесье – Рух – 0:1. Дожали в концовке. Видео гола и обзор матча
Колос – Верес – 2:0. Третья победа подряд. Видео голов и обзор матча
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Кубок арабских чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Футбол | 12 августа 2023, 11:16 23
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии

Контракт форварда с мюнхенской командой рассчитан до 2027 года

ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Футбол | 12 августа 2023, 19:41 55
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова

Украинцы организовали взятие ворот в матче против «Реала Сосьедад»

Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11.08.2023, 22:04
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ
Футбол | 12.08.2023, 21:45
Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ
Сороки на кураже облетели вилланов. Ньюкасл разгромил Астон Виллу в АПЛ
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Футбол | 12.08.2023, 21:02
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
10.08.2023, 23:14 144
Футбол
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 45
Футбол
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
10.08.2023, 18:23 15
Футбол
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем