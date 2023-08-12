Саудовская Аравия12 августа 2023, 21:31 | Обновлено 12 августа 2023, 22:00
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Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.) Триумфальный дубль КриРо. Видео
Смотрите видеообзор финального матча КАЧ
12 августа 2023, 21:31 | Обновлено 12 августа 2023, 22:00
707
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12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.
Кубок арабских чемпионов. Финал. 12 августа
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.)
Голы: Микаэль, 51 – Роналду, 74, 98
Видеообзор матча:
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