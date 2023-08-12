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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 22:27 |
463
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»

Главный тренер «Руха» – о победе над житомирским клубом

12 августа 2023, 22:27 |
463
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Сенсационный «Рух» на старте чемпионата УПЛ одержал уже третью победу подряд, на этот раз в гостях – в Житомире над «Полесьем» (1:0) и возглавляет турнирную таблицу.

Главный тренер львовян Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

- Первый тайм был очень сложным для нас. В «Рухе» много молодежи, было чрезмерное волнение, которое препятствовало принимать правильные решения. Но важно, что в эти трудные минуты, когда хозяева диктовали условия, подопечные вытерпели и до реальных угроз нашим воротам дело почти не доходило.

- Но после перерыва на поле уже был совсем другой «Рух».
- В стартовых турах сказывается у кого лучше физическая подготовка. Рух очень качественно провел все сборы и мы по ходу матчей можем добавлять. Видимо, к такой пертурбации в наших действиях житомиряне оказались не готовы. Постепенно нам удалось перехватить инициативу.

- Как и в предыдущих матчах – с «Зарей» и «Ворсклой» вы угадали с заменами.
- Угадал – это не совсем правильно. Я уже отмечал в интервью Sport.ua, что в «Рухе» очень острая конкуренция, на некоторые позиции аж по три претендента. Поэтому неудивительно, что все рвутся в бой, горят желанием доказать, что заслуживают выходить со стартовых минут. И то, что во втором матче подряд забивает Квасница – это не стечение обстоятельств. Он четко знал, где должен был находиться после фланговых передач и поэтому находился в нужном месте для взятия ворот. Поэтому, все закономерно.

- Квасница сделал свое дело на 90 минуте, но все же, если бы этого не произошло, то вы бы были довольны «сухой» ничьей?
- Для нас каждое очко очень важно. Но события в конце матча разворачивались под нашу диктовку и, по моему мнению, «Рух» наиграл на победу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Виталий Пономарев Полесье - Рух инсайд
Источник Sport.ua
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