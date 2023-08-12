Испания12 августа 2023, 22:20 | Обновлено 12 августа 2023, 22:24
2214
5
ФОТО. Как Довбик сказочно дебютировал в составе Жироны
Украинский форвард вышел на замену и забил в первом матче
12 августа 2023, 22:20 | Обновлено 12 августа 2023, 22:24
2214
5
12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Жирона» (1:1).
Украинский форвард Артем Довбик сказочно дебютировал в составе новой команды.
На 64-й минуте украинец вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.
Это был дебютный матч украинца в чемпионате Испании.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2023, 22:04 15
Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»
Теннис | 12 августа 2023, 09:05 0
Алькарас уступил Томми Полу, Гаэль дал бой Яннику Синнеру, Де Минаур убрал россиянина
Футбол | 12.08.2023, 17:26
Футбол | 12.08.2023, 09:40
Футбол | 12.08.2023, 21:10
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Просто красень .Гол забив , жовту заробив , ще багато єдиноборств виграв .Сказка
Украинский Холанд. Стиль игры и физика такая же.
Жирона по грі виглядає майже безнадійно
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2023, 23:45 8
10.08.2023, 23:14 144
10.08.2023, 21:59 70
11.08.2023, 05:47 2
10.08.2023, 18:13 19
11.08.2023, 12:40
Теннис
11.08.2023, 17:00 13