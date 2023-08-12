ФОТО. Как Довбик сказочно дебютировал в составе Жироны

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Жирона» (1:1).

Украинский форвард Артем Довбик сказочно дебютировал в составе новой команды.

Видео гола Довбика

На 64-й минуте украинец вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.

Это был дебютный матч украинца в чемпионате Испании.