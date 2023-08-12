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Испания
12 августа 2023, 22:20 | Обновлено 12 августа 2023, 22:24
2214
5

ФОТО. Как Довбик сказочно дебютировал в составе Жироны

Украинский форвард вышел на замену и забил в первом матче

12 августа 2023, 22:20 | Обновлено 12 августа 2023, 22:24
2214
5
ФОТО. Как Довбик сказочно дебютировал в составе Жироны
ФК Жирона

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Жирона» (1:1).

Украинский форвард Артем Довбик сказочно дебютировал в составе новой команды.

Видео гола Довбика

На 64-й минуте украинец вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.

Это был дебютный матч украинца в чемпионате Испании.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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arrow1418
Просто красень .Гол забив , жовту заробив , ще багато єдиноборств виграв .Сказка
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+3
OKs100
Украинский Холанд. Стиль игры и физика такая же.
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+1
vh
Жирона по грі виглядає майже безнадійно 
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0
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