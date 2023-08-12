Франция12 августа 2023, 21:24 | Обновлено 12 августа 2023, 21:57
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ВИДЕО. Марсель без Малиновского с камбеком выиграл в 1-м туре Лиги 1
«Провансальцы» обыграли «Реймс» со счетом 2:1
12 августа 2023, 21:24 | Обновлено 12 августа 2023, 21:57
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12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «Марсель» и «Реймс». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «провансальцев».
На 10-й минуте счет в матче открыл Ито Дзюня, отличившись за гостей.
Спустя 13 минут Аззедин Унаи сравнял счет, а на 73-й Витинья вырвал победу для хозяев.
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на матч.
Лига 1. 1-й тур. 12 августа
Марсель – Реймс – 2:1
Голы: Унаи, 23, Витинья, 73 – Дзюня, 10
Видеообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марсель).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дзюня Ито (Реймс).
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