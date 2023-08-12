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Чемпионат Франции
Марсель
12.08.2023 18:00 – FT 2 : 1
Реймс
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Франция
12 августа 2023, 21:24 | Обновлено 12 августа 2023, 21:57
114
0

ВИДЕО. Марсель без Малиновского с камбеком выиграл в 1-м туре Лиги 1

«Провансальцы» обыграли «Реймс» со счетом 2:1

12 августа 2023, 21:24 | Обновлено 12 августа 2023, 21:57
114
0
ВИДЕО. Марсель без Малиновского с камбеком выиграл в 1-м туре Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «Марсель» и «Реймс». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «провансальцев».

На 10-й минуте счет в матче открыл Ито Дзюня, отличившись за гостей.

Спустя 13 минут Аззедин Унаи сравнял счет, а на 73-й Витинья вырвал победу для хозяев.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на матч.

Лига 1. 1-й тур. 12 августа

Марсель – Реймс – 2:1

Голы: Унаи, 23, Витинья, 73 – Дзюня, 10

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марсель).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дзюня Ито (Реймс).
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Марсель Реймс Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Аззедин Унаи Витинья (Марсель)
Источник Sport.ua
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