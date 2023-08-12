ВИДЕО. Марсель без Малиновского с камбеком выиграл в 1-м туре Лиги 1

12 августа состоялся матч 1-го тура Лиги 1 между клубами «Марсель» и «Реймс». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «провансальцев».

На 10-й минуте счет в матче открыл Ито Дзюня, отличившись за гостей.

Спустя 13 минут Аззедин Унаи сравнял счет, а на 73-й Витинья вырвал победу для хозяев.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на матч.

Лига 1. 1-й тур. 12 августа

Марсель – Реймс – 2:1

Голы: Унаи, 23, Витинья, 73 – Дзюня, 10