Испания12 августа 2023, 20:49 |
1441
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Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании
Встреча против «Атлетика» начнется в 22:30 по киевскому времени
12 августа 2023, 20:49 |
1441
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12 августа на «Сан-Мамес» пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором, в котором «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом».
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «сливочных».
Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.
Отметим, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа за несколько дней до начала чемпионата получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке и, скорее всего, пропустит остаток сезона.
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