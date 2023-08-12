Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании

12 августа на «Сан-Мамес» пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором, в котором «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом».

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «сливочных».

Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Отметим, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа за несколько дней до начала чемпионата получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке и, скорее всего, пропустит остаток сезона.