Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании
Испания
12 августа 2023, 20:49 |
1441
0

Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании

Встреча против «Атлетика» начнется в 22:30 по киевскому времени

12 августа 2023, 20:49 |
1441
0
Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 августа на «Сан-Мамес» пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором, в котором «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом».

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «сливочных».

Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Отметим, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа за несколько дней до начала чемпионата получил разрыв передней крестообразной связки левого колена на тренировке и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

По теме:
Довбик – первый представитель Украины в Ла Лиге, забивший с паса украинца
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Довбик – лучший игрок Жироны в матче Ла Лиги. Какая оценка Цыганкова?
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетик - Реал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 августа 2023, 21:10 0
Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ

Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
Футбол | 12 августа 2023, 17:26 9
Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно

Такое же наказание получил Богдан Кушниренко из «Полесья»

Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12.08.2023, 19:05
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Футбол | 12.08.2023, 11:16
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11.08.2023, 22:04
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
11.08.2023, 14:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 24
Футбол
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
10.08.2023, 23:14 144
Футбол
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
11.08.2023, 23:03
Теннис
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
10.08.2023, 18:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем