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  4. Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Англия
12 августа 2023, 19:29 |
3111
7

Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом

Илья получил средние баллы

12 августа 2023, 19:29 |
3111
7
Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

В субботу, 12 августа, в Борнмуте на поле арены «Vitality Stadium» прошел матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

Украинец Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил Забарному оценку 6.45. Это средняя оценка, как для игроков его команды. Лучшим игроком матча стал Джаррод Боуэн из «Вест Хэма» (8.63).

Отметим, что Забарный за матч выполнил 96 пасов – на 29 больше, чем любой другой игрок на поле. Точность пасов Забарного составила 79%.

По теме:
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чемпионат Англии по футболу Борнмут Вест Хэм Илья Забарный WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 7
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Soler61
Довбик сравнялтс сосьедадом 
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+6
Fitness.sports
Сейчас нам очень не хватает в Динамо такого  игрока! Удачи и прогресса, ты классный защитник,Илья!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Ілля зіграв надійно , спочатку правого центрального , після травми напарника перейшов  на ліво , грав спокійно , тактично грамотно, похоже буде гравцем основи .
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+4
Ser Maz
Интересно с этих 96 ,сколько вперёд было
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-5
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