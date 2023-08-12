Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом

В субботу, 12 августа, в Борнмуте на поле арены «Vitality Stadium» прошел матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

Украинец Илья Забарный вышел с первых минут и отыграл весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил Забарному оценку 6.45. Это средняя оценка, как для игроков его команды. Лучшим игроком матча стал Джаррод Боуэн из «Вест Хэма» (8.63).

Отметим, что Забарный за матч выполнил 96 пасов – на 29 больше, чем любой другой игрок на поле. Точность пасов Забарного составила 79%.