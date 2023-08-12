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  4. Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции
Франция
12 августа 2023, 18:40 |
107
0

Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции

Руслан точно не сыграет против «Реймса»

12 августа 2023, 18:40 |
107
0
Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Реймса».

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 20 матчей в Лиге 1. Он стал игроком французского клуба в январе 2023-го.

Ранее сообщалось, что на Малиновского в Серии А есть 2 претендента, переговоры в разгаре.

Встреча «Марсель» – «Реймс» началась в 18:00 по Киеву.

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Руслан Малиновский Реймс чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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