Франция12 августа 2023, 18:40 |
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Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции
Руслан точно не сыграет против «Реймса»
12 августа 2023, 18:40 |
107
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Украинский легионер «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Реймса».
В прошлом сезоне Малиновский сыграл 20 матчей в Лиге 1. Он стал игроком французского клуба в январе 2023-го.
Ранее сообщалось, что на Малиновского в Серии А есть 2 претендента, переговоры в разгаре.
Встреча «Марсель» – «Реймс» началась в 18:00 по Киеву.
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