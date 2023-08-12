Украинский легионер «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Реймса».

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 20 матчей в Лиге 1. Он стал игроком французского клуба в январе 2023-го.

Ранее сообщалось, что на Малиновского в Серии А есть 2 претендента, переговоры в разгаре.

Встреча «Марсель» – «Реймс» началась в 18:00 по Киеву.