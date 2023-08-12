Франция12 августа 2023, 15:19 | Обновлено 12 августа 2023, 15:23
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На Малиновского в Серии А есть 2 претендента. Переговоры в разгаре
Украинец может вернуться из Франции в Италию
12 августа 2023, 15:19 | Обновлено 12 августа 2023, 15:23
896
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Украинский полузащитник французского клуба «Марсель» Руслан Малиновский заинтересовал итальянский клуб «Дженоа».
Сообщается, что переговоры между клубами уже начались.
30-летний украинец также находится в шорт-листе у «Болоньи».
Ранее стало известно, что у Руслана Малиновского есть предложение из Саудовской Аравии о продолжении карьеры.
«Марсель», напомним, подписал Малиновского в январе этого года. До переезда во Францию украинец защищал цвета «Аталанты».
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