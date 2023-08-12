На Малиновского в Серии А есть 2 претендента. Переговоры в разгаре

Украинский полузащитник французского клуба «Марсель» Руслан Малиновский заинтересовал итальянский клуб «Дженоа».

Сообщается, что переговоры между клубами уже начались.

30-летний украинец также находится в шорт-листе у «Болоньи».

Ранее стало известно, что у Руслана Малиновского есть предложение из Саудовской Аравии о продолжении карьеры.

«Марсель», напомним, подписал Малиновского в январе этого года. До переезда во Францию украинец защищал цвета «Аталанты».