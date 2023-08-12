Цыганков в старте, Довбик – в запасе Жироны на матч с Реал Сосьедадом

Стал известен состав «Жироны» на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» начнется в 18:00 по киевскому времени.

В стартовый состав каталонской команды на игру попал украинский полузащитник Виктор Цыганков. А вот нападающий Артем Довбик начнет поединок на скамейке запасных «Жирона». Его дебют за команду на официальном уровне может состояться по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что Довбик стал лицом матча с «Реал Сосьедадом», попав на клубную афишу поединка.