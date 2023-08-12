Цыганков в старте, Довбик – в запасе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
Дебют нападающего пока что откладывается
Стал известен состав «Жироны» на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».
Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» начнется в 18:00 по киевскому времени.
В стартовый состав каталонской команды на игру попал украинский полузащитник Виктор Цыганков. А вот нападающий Артем Довбик начнет поединок на скамейке запасных «Жирона». Его дебют за команду на официальном уровне может состояться по ходу встречи.
Ранее сообщалось, что Довбик стал лицом матча с «Реал Сосьедадом», попав на клубную афишу поединка.
💚 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 💚#RealSociedadGirona pic.twitter.com/dRVVnqFR1g— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023
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