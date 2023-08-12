Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков в старте, Довбик – в запасе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
Испания
12 августа 2023, 17:16 | Обновлено 12 августа 2023, 17:19
161
0

Цыганков в старте, Довбик – в запасе Жироны на матч с Реал Сосьедадом

Дебют нападающего пока что откладывается

12 августа 2023, 17:16 | Обновлено 12 августа 2023, 17:19
161
0
Цыганков в старте, Довбик – в запасе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стал известен состав «Жироны» на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» начнется в 18:00 по киевскому времени.

В стартовый состав каталонской команды на игру попал украинский полузащитник Виктор Цыганков. А вот нападающий Артем Довбик начнет поединок на скамейке запасных «Жирона». Его дебют за команду на официальном уровне может состояться по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что Довбик стал лицом матча с «Реал Сосьедадом», попав на клубную афишу поединка.

По теме:
Лицо матча. Довбик – на клубной афише матча Жироны с Реал Сосьедадом
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ
Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Футбол | 11 августа 2023, 21:10 5
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ

Макс Килман стал капитаном «Вулверхэмптона»

Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Футбол | 12 августа 2023, 11:55 0
Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023

Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11.08.2023, 22:04
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12.08.2023, 09:40
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
ВАН ЛЕУВЕН: «Будем там, где хотим быть, с командой и нашим стилем игры»
Футбол | 12.08.2023, 10:30
ВАН ЛЕУВЕН: «Будем там, где хотим быть, с командой и нашим стилем игры»
ВАН ЛЕУВЕН: «Будем там, где хотим быть, с командой и нашим стилем игры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
10.08.2023, 18:55 5
Бокс
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 29
Футбол
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
11.08.2023, 16:04 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 24
Футбол
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем