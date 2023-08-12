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Испания
12 августа 2023, 16:46 | Обновлено 12 августа 2023, 17:16
808
0

Лицо матча. Довбик – на клубной афише матча Жироны с Реал Сосьедадом

Украинец может дебютировать за каталонцев

12 августа 2023, 16:46 | Обновлено 12 августа 2023, 17:16
808
0
Лицо матча. Довбик – на клубной афише матча Жироны с Реал Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик попал на афишу предстоящего матча «Жироны» с «Реал Сосьедадом» в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2023/2024.

Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» состоится сегодня, в субботу, 12 августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик, а также Виктор Цыганков попали в расширенную заявку «Жирону» на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».

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Жирона Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад
Источник Sport.ua
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