Испания12 августа 2023, 16:46 | Обновлено 12 августа 2023, 17:16
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Лицо матча. Довбик – на клубной афише матча Жироны с Реал Сосьедадом
Украинец может дебютировать за каталонцев
12 августа 2023, 16:46 | Обновлено 12 августа 2023, 17:16
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Украинский нападающий Артем Довбик попал на афишу предстоящего матча «Жироны» с «Реал Сосьедадом» в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2023/2024.
Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» состоится сегодня, в субботу, 12 августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик, а также Виктор Цыганков попали в расширенную заявку «Жирону» на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».
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