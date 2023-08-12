Лицо матча. Довбик – на клубной афише матча Жироны с Реал Сосьедадом

Украинский нападающий Артем Довбик попал на афишу предстоящего матча «Жироны» с «Реал Сосьедадом» в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2023/2024.

Игра «Реал Сосьедад» – «Жирона» состоится сегодня, в субботу, 12 августа. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик, а также Виктор Цыганков попали в расширенную заявку «Жирону» на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».