В шаге от дебюта. В Жироне на Довбика рассчитывают уже завтра, 12 августа
Украинец вошел в заявку каталонцев на стартовый матч нового сезона
Украинский нападающий Артем Довбик включен в заявку «Жироны» на поединок 1-го тура нового чемпионата Испании сезона-2023/2024 против «Реал Сосьедада», который состоится в субботу, 12 августа.
Как и Довбик, в заявке команды на игру присутствует украинский полузащитник Виктор Цыганков.
Матч 1-го тура Ла Лиги-2023/2024 «Реал Сосьедад» – «Жирона» начнется в 18:00 по киевскому времени в субботу, 12-го числа.
Ранее спортивный директор «Жироны» признался, что трансфер Артема Довбика из «Днепра-1» не был для испанского клуба легким.
📋 Llista de convocats#RealSociedadGirona #GironaFC pic.twitter.com/v9LFU8mt3C— Girona FC (@GironaFC) August 11, 2023
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