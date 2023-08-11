В шаге от дебюта. В Жироне на Довбика рассчитывают уже завтра, 12 августа

Украинский нападающий Артем Довбик включен в заявку «Жироны» на поединок 1-го тура нового чемпионата Испании сезона-2023/2024 против «Реал Сосьедада», который состоится в субботу, 12 августа.

Как и Довбик, в заявке команды на игру присутствует украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Матч 1-го тура Ла Лиги-2023/2024 «Реал Сосьедад» – «Жирона» начнется в 18:00 по киевскому времени в субботу, 12-го числа.

Ранее спортивный директор «Жироны» признался, что трансфер Артема Довбика из «Днепра-1» не был для испанского клуба легким.