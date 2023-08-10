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Италия
10 августа 2023, 20:56 | Обновлено 10 августа 2023, 21:04
161
0

Спортивный директор Жироны: «Трансфер Довбика был нелегким»

Кике Карсель раскрыл некоторые детали перехода Довбика в «Жирону»

10 августа 2023, 20:56 | Обновлено 10 августа 2023, 21:04
161
0
Спортивный директор Жироны: «Трансфер Довбика был нелегким»
Жирона. Артем Довбик

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал трансфер 26-летнего форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в каталонский клуб:

«Переговоры по Довбику были совсем не легкими. Нам пришлось договариваться с двумя клубами: и «Днепром-1», и «Мидтьюлландом». Он игрок с навыками, которые ищет наш главный тренер. Он умеет качественно находить пространство и обладает отличными физическими качествами. Ему нужно время на адаптацию, потому что языковой аспект очень важен, но ему повезло, что рядом есть Цыганков. Мы надеемся, что он адаптируется как можно скорее».

В прошлом сезоне украинский форвард записал на свой счет 29 голов и 8 ассистов в 39 матчах. Артем уже успел дебютировать за «Жирону» в товарищеской игре с «Лацио», где гол забил еще один украинец Виктор Цыганков.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Кике Карсель Жирона Мидтьюлланд Днепр-1 трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Diari de Girona
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