Спортивный директор Жироны: «Трансфер Довбика был нелегким»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал трансфер 26-летнего форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в каталонский клуб:

«Переговоры по Довбику были совсем не легкими. Нам пришлось договариваться с двумя клубами: и «Днепром-1», и «Мидтьюлландом». Он игрок с навыками, которые ищет наш главный тренер. Он умеет качественно находить пространство и обладает отличными физическими качествами. Ему нужно время на адаптацию, потому что языковой аспект очень важен, но ему повезло, что рядом есть Цыганков. Мы надеемся, что он адаптируется как можно скорее».