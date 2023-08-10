Спортивный директор Жироны: «Трансфер Довбика был нелегким»
Кике Карсель раскрыл некоторые детали перехода Довбика в «Жирону»
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал трансфер 26-летнего форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в каталонский клуб:
«Переговоры по Довбику были совсем не легкими. Нам пришлось договариваться с двумя клубами: и «Днепром-1», и «Мидтьюлландом». Он игрок с навыками, которые ищет наш главный тренер. Он умеет качественно находить пространство и обладает отличными физическими качествами. Ему нужно время на адаптацию, потому что языковой аспект очень важен, но ему повезло, что рядом есть Цыганков. Мы надеемся, что он адаптируется как можно скорее».
В прошлом сезоне украинский форвард записал на свой счет 29 голов и 8 ассистов в 39 матчах. Артем уже успел дебютировать за «Жирону» в товарищеской игре с «Лацио», где гол забил еще один украинец Виктор Цыганков.
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