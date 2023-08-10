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  4. Тренер Славии: «Довбик – убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас»
Лига Европы
10 августа 2023, 09:02 |
962
3

Тренер Славии: «Довбик – убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас»

Индржих Трпишовски поделился мыслями перед матчем квалификации ЛЕ против «Днепра-1»

10 августа 2023, 09:02 |
962
3
Тренер Славии: «Довбик – убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас»
ФК Славия

Главный тренер футбольного клуба «Славия» Прага Индржих Трпишовски поделился мыслями перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Днепра-1»:

– Перед матчем ушел лучший бомбардир «Днепра-1» Артем Довбик. Может ли это быть преимуществом для вас?

– Конечно, он отличный игрок, убийца на поле. Хотя, если бы мне пришлось назвать самую большую атакующую звезду, это был бы капитан Пихаленок. Довбик нацелен на ворота, сильный игрок. Но у них в составе есть типологически похожий игрок – Гуцуляк, который, вероятно, его заменит. Он левша, сильно стоит спиной к воротам, похожая типология. Увидев действия Довбика в «Панатинаикоса», я рад, что он не сыграет, даже учитывая его психологическую силу, он был важным игроком. Но и другие игроки тоже очень опытны. Только после первого матча мы увидим, как сыграет игрок, который его заменит.

– Считаете ли вы преимуществом то, что «Днепр-1» проводит свои домашние матчи в Кошицах?

– Я вообще так не воспринимаю. В тот момент, когда преимущество выездных голов было аннулировано, оказалось, что самое большое преимущество – это отдача дома. Теперь оно у соперника. Они к этому привыкли, они играли там с «Панатинаикосом», у них там была поддержка полного стадиона. Прошлый сезон также показал, насколько важными для нас были домашние игры. Я так понимаю, у «Днепра-1» есть преимущество в домашнем реванше.

– Чтобы попасть в Лигу Европы, нужно пройти по украинской дороге, ведь в случае победы вам попадется «Заря» Луганск. Что вы думаете об этой редкости?

– Я не помню, чтобы я испытывал что-то подобное. Это редкость даже для других команд. Я не знаю, случалось ли когда-нибудь что-то подобное. Редкость еще и в том, что соперники играют не дома, а за границей и это две команды из одной страны. Парадокс в том, что мы играем потенциальный плей-офф [Q4] с командой, которая оказалась хуже в таблице. Я предпочитаю опыт работы с разными командами, разными стилями. Здесь, однако, у нас был бы один стиль футбола, в который играют там и который очень специфичен. Конечно, преимущество в том, что у нас в штате есть Тарас и Макс, у нас есть источник информации. Парни играли с некоторыми игроками, они ровесники.

Поединок третьего раунда квалификации ЛЕ «Славия» Прага – «Днепр-1» состоится 10 августа. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Индржих Трпишовски пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 Лига Европы
Источник ФК Славия
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Комментарии 3
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King8619
Все ясно. Виявляється, Дніпро-1 грає домашні матчі у "лікарні" 😁 Ось до чого доводить незнання української мови і гугл перекладач 🤦‍♂️
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+2
ALKOSruLKA
чувак в курсі, що "домашній" стадіон Дніпра не дуже то й домашній ?
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+2
Олександр
Довбик пол панатинаикоса убрал и положил вратарю между .
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0
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