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  4. ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
12 августа 2023, 16:38 | Обновлено 12 августа 2023, 17:07
1865
3

ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду

Ахмед Зеро назвал португальца вторым лучшим игроком в истории

12 августа 2023, 16:38 | Обновлено 12 августа 2023, 17:07
1865
3
ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вингер иракского клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро после матча с «Аль-Насром» в полуфинале Кубка арабских чемпионов опубликовал фото с Криштиану Роналду, добавив провокационную подпись.

«Со вторым лучшим игроком в истории», – написал Зеро, не уточнив, кто же все-таки первый.

Отметим, что Роналду забил единственный гол в этом матче.

Кубок арабских чемпионов 2023

1/2 финала, 9 августа

Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1

Роналду, 75.

Видео гола Роналду:

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Криштиану Роналду Ахмед Зеро Аль-Шорта Аль-Наср Эр-Рияд юмор
Источник Instagram
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Кепа Ларисабродяга
да... непонятный ноунейм чтото пискнул в своем инстаграме против легенды... сильно подколол
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Jaime_Lannister
Типу Роналду фсоткався з другим найкращим футболістом в історії.
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