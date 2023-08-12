Саудовская Аравия12 августа 2023, 16:38 | Обновлено 12 августа 2023, 17:07
1865
3
ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
Ахмед Зеро назвал португальца вторым лучшим игроком в истории
12 августа 2023, 16:38 | Обновлено 12 августа 2023, 17:07
1865
3
Вингер иракского клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро после матча с «Аль-Насром» в полуфинале Кубка арабских чемпионов опубликовал фото с Криштиану Роналду, добавив провокационную подпись.
«Со вторым лучшим игроком в истории», – написал Зеро, не уточнив, кто же все-таки первый.
Отметим, что Роналду забил единственный гол в этом матче.
Кубок арабских чемпионов 2023
1/2 финала, 9 августа
Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1
Роналду, 75.
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Комментарии 3
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да... непонятный ноунейм чтото пискнул в своем инстаграме против легенды... сильно подколол
Типу Роналду фсоткався з другим найкращим футболістом в історії.
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