ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду

Вингер иракского клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро после матча с «Аль-Насром» в полуфинале Кубка арабских чемпионов опубликовал фото с Криштиану Роналду, добавив провокационную подпись.

«Со вторым лучшим игроком в истории», – написал Зеро, не уточнив, кто же все-таки первый.

Отметим, что Роналду забил единственный гол в этом матче.

Кубок арабских чемпионов 2023

1/2 финала, 9 августа

Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1

Роналду, 75.

Видео гола Роналду: