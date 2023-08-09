ВИДЕО. Гол Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка арабских чемпионов

Закончился полуфинальный поединок Кубка арабских чемпионов, в котором встречались «Аль-Шорта» и «Аль-Наср», за который играет португальский форвард Криштиану Роналду.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Аль-Насра». Единственный гол в матче забил именно Роналду, реализовав на 75-й минуте пенальти. Кроме того, еще один гол КриРо не засчитали из-за офсайда.

В финале «Аль-Наср» будет играть с победителем пары «Аль-Хиляль» - «Аль-Шахаб».

Кубок арабских чемпионов 2023

1/2 финала, 9 августа

Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1.

Роналду, 75.

Видео гола Роналду: