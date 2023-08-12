Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Днепр-1
Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 16:25 | Обновлено 12 августа 2023, 16:26
354
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Днепр-1

В Минае на стадионе «Минай» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 16:25 | Обновлено 12 августа 2023, 16:26
354
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Днепр-1
УПЛ

В воскресенье, 13 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».

Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 13.00.

«Минай» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Морской бой. Черноморец с двумя удалениями обыграл Оболонь
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12 августа 2023, 09:40 22
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером

Алексей Сливченко – о резонансном уходе бразильского вингера из стана чемпиона Украины

Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11 августа 2023, 22:04 15
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении

Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»

Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Футбол | 12.08.2023, 16:30
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Теннис | 11.08.2023, 18:12
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Свентек обыграла обидчицу Свитолиной. Определены полуфиналистки в Монреале
Теннис | 12.08.2023, 10:10
Свентек обыграла обидчицу Свитолиной. Определены полуфиналистки в Монреале
Свентек обыграла обидчицу Свитолиной. Определены полуфиналистки в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 45
Футбол
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 24
Футбол
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем