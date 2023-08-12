В воскресенье, 13 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».

Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 13.00.

«Минай» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.