Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Днепр-1
В Минае на стадионе «Минай» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 13 августа, пройдет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».
Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 13.00.
«Минай» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.
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