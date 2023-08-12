Украина. Премьер лига12 августа 2023, 16:08 | Обновлено 12 августа 2023, 16:11
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Колос – Верес. Известны стартовые составы
Матч начнется в 17:00
12 августа 2023, 16:08 | Обновлено 12 августа 2023, 16:11
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В субботу, 12 августа, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес».
Стартовые составы
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов, Ориховский, Мякушко, Безбородько, Велетень.
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Близниченко, Дахновский, Марусич, Яго, Кучеров, Гакман, Шарай, Шевченко.
Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес».
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