Колос – Верес. Известны стартовые составы

В субботу, 12 августа, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес».

Стартовые составы

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов, Ориховский, Мякушко, Безбородько, Велетень.

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Близниченко, Дахновский, Марусич, Яго, Кучеров, Гакман, Шарай, Шевченко.

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес».