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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 15:58 | Обновлено 12 августа 2023, 16:07
596
0

Полесье – Рух. Стали известны составы на игру

Команды встретятся в матче 3-го тура УПЛ-2023/2024

12 августа 2023, 15:58 | Обновлено 12 августа 2023, 16:07
596
0
Полесье – Рух. Стали известны составы на игру
ФК Полесье Житомир

В 17:00 в Житомире на Центральном городском стадионе начнется матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местным «Полесьем» и «Рухом» из Львова.

Стали известны стартовые составы, в которых команды начнут игру.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Назаренко, Будковский.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Соломон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух».

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Полесье Житомир Рух Львов стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Рух
Источник Sport.ua
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