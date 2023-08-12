Полесье – Рух. Стали известны составы на игру
Команды встретятся в матче 3-го тура УПЛ-2023/2024
В 17:00 в Житомире на Центральном городском стадионе начнется матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местным «Полесьем» и «Рухом» из Львова.
Стали известны стартовые составы, в которых команды начнут игру.
«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Назаренко, Будковский.
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Соломон.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух».
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