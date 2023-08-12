Шевченко vs Краснопир. Черноморец и Оболонь назвали составы
Команды сыграют в Одессе в рамках 3-го тура УПЛ-2023/2024
В 15:00 по киевскому времени в Одессе начнется матч 3-го тура чемпионата Украины в УПЛ сезона-2023/2024 между местным «Черноморцем» и киевской «Оболонью».
Тренеры команд – Роман Григорчук и Влерий Иващенко – огласили составы подопечных на поединок. Ворота «моряков» будет защищать Алексей Шевченко, а нападение «пивоваров» возглавит нападающий Игорь Краснопир.
«Черноморец»: Шевченко – Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Иеде, Бойчук.
«Оболонь»: Федоривский – Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Прокопенко, Медынский, Слободян, Краснопир.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь».
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