Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкурент Лунину. Реал близок к приглашению Кепы Аррисабалаги
Испания
12 августа 2023, 13:05 | Обновлено 12 августа 2023, 14:01
1058
3

Конкурент Лунину. Реал близок к приглашению Кепы Аррисабалаги

Мадридцы решают вопрос подписания нового голкипера

12 августа 2023, 13:05 | Обновлено 12 августа 2023, 14:01
1058
3
Конкурент Лунину. Реал близок к приглашению Кепы Аррисабалаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага близок к тому, чтобы перебраться из Англии в столицу Испании и стать там игроком «Реала».

Кепа Аррисабалага ранее входит в круг интересов немецкой «Баварии» и был близок к договоренности с мюнхенцами. Речь шла об аренде испанца с правом приоритетного выкупа его контракта. Однако все планы нарушил мадридский «Реал», который в срочном порядке ищет замену травмированному бельгийцу Тибо Куртуа.

Контракт 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Ранее, как известно, «пенсионеры» подписали голкипера Роберта Санчеса из «Брайтона».

По теме:
Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Дембеле покинул Барселону и подписал контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Кепа Аррисабалага Реал Мадрид трансферы
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен
Футбол | 11 августа 2023, 14:47 22
Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен
Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен

Каталонцы могут подписать еще одного украинца

Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Футбол | 12 августа 2023, 11:55 0
Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 11.08.2023, 14:14
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Месси снова забил! Интер Майами обыграл Шарлотт в четвертьфинале Кубка лиг
Футбол | 12.08.2023, 09:22
Месси снова забил! Интер Майами обыграл Шарлотт в четвертьфинале Кубка лиг
Месси снова забил! Интер Майами обыграл Шарлотт в четвертьфинале Кубка лиг
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 16:04
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Да подпишут кого-то к гадалке не ходи. А Анчелотти сказал, то таке.. Чтобы цену не заламывали, а то вдруг все решат, что королевский клуб в прострации
Ответить
0
Вася Пупкин
"Але Луніну ми довіряємо..."
Ответить
0
Raien
Отакої...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
10.08.2023, 15:22 7
Теннис
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
11.08.2023, 22:04 15
Футбол
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
10.08.2023, 12:20 4
Футбол
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
10.08.2023, 08:17 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 45
Футбол
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем