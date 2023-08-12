Конкурент Лунину. Реал близок к приглашению Кепы Аррисабалаги

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага близок к тому, чтобы перебраться из Англии в столицу Испании и стать там игроком «Реала».

Кепа Аррисабалага ранее входит в круг интересов немецкой «Баварии» и был близок к договоренности с мюнхенцами. Речь шла об аренде испанца с правом приоритетного выкупа его контракта. Однако все планы нарушил мадридский «Реал», который в срочном порядке ищет замену травмированному бельгийцу Тибо Куртуа.

Контракт 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Ранее, как известно, «пенсионеры» подписали голкипера Роберта Санчеса из «Брайтона».