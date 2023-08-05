Англия05 августа 2023, 11:45 | Обновлено 05 августа 2023, 11:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вратаря Брайтона за 25 миллионов
Роберт Санчес перебрался в состав Синих
05 августа 2023, 11:45 | Обновлено 05 августа 2023, 11:50
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«Челси» официально подтвердил подписание вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. 25-летний игрок подписал контракт на 7 лет.
Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. Санчес должен составить конкуренцию Кепе Аррисабалаге.
В прошлом сезоне вратарь провел 25 матчей.
Robert Sanchez, Chelsea! 🇪🇸 pic.twitter.com/HmlmXe1WS1— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2023
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