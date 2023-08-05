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Англия
05 августа 2023, 11:45 | Обновлено 05 августа 2023, 11:50
802
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вратаря Брайтона за 25 миллионов

Роберт Санчес перебрался в состав Синих

05 августа 2023, 11:45 | Обновлено 05 августа 2023, 11:50
802
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вратаря Брайтона за 25 миллионов
ФК Челси. Роберт Санчес

«Челси» официально подтвердил подписание вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. 25-летний игрок подписал контракт на 7 лет.

Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. Санчес должен составить конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

В прошлом сезоне вратарь провел 25 матчей.

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Источник ФК Челси
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