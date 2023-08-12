Major League Soccer12 августа 2023, 11:55 | Обновлено 12 августа 2023, 12:39
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Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023
12 августа 2023, 11:55 | Обновлено 12 августа 2023, 12:39
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В ночь на 12 августа состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Интер» Майами и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «цаплей».
4-й гол для «Интера» Майами забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Для Лео это 8-й мяч в 5-м матче за американскую команду. Также в его активе 1 ассист.
Кубок лиг 2023. 1/2 финала
Интер Майами – Шарлотт – 4:0
Голы: Хосеф Мартинес, 12 (пен.), Роберт Тэйлор, 32, Адилсон Маланда, 78 (автогол), Лионель Месси, 86
Видеообзор матча:
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