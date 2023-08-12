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  4. Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Major League Soccer
12 августа 2023, 11:55 | Обновлено 12 августа 2023, 12:39
708
0

Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023

12 августа 2023, 11:55 | Обновлено 12 августа 2023, 12:39
708
0
Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 12 августа состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Интер» Майами и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «цаплей».

4-й гол для «Интера» Майами забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Для Лео это 8-й мяч в 5-м матче за американскую команду. Также в его активе 1 ассист.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Интер Майами – Шарлотт – 4:0

Голы: Хосеф Мартинес, 12 (пен.), Роберт Тэйлор, 32, Адилсон Маланда, 78 (автогол), Лионель Месси, 86

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов видео голов и обзор Интер Майами Шарлотт (MLS)
Источник Sport.ua
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