Интер Майами – Шарлотт – 4:0. Разгром с очередным голом Месси. Видео голов

В ночь на 12 августа состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Интер» Майами и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «цаплей».

4-й гол для «Интера» Майами забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Для Лео это 8-й мяч в 5-м матче за американскую команду. Также в его активе 1 ассист.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Интер Майами – Шарлотт – 4:0

Голы: Хосеф Мартинес, 12 (пен.), Роберт Тэйлор, 32, Адилсон Маланда, 78 (автогол), Лионель Месси, 86