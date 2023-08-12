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Лига Европы
12 августа 2023, 04:59 | Обновлено 12 августа 2023, 05:00
26
0

ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»

Новичок «Днепра-1» Богдан Леднев рассказал о первых днях в клубе

12 августа 2023, 04:59 | Обновлено 12 августа 2023, 05:00
26
0
ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Очередной новичок «Днепра-1» Богдан Леднев рассказал о первых днях в клубе.

– Как выдержал поздравительный коридор?

– (улыбается) Все нормально, в позитивной атмосфере. Хороший коридор был. Выжил.

– Ты сразу начал больше общаться с Александром Сватком. Помнишь ли его еще со времен академии?

– Да, Сваток – мой очень хороший друг. Также знаю и многих других ребят, ведь играли вместе на молодежном уровне. Так что с адаптацией, думаю, проблем не будет.

– Ты начинал на позиции правого полузащитника, а потом больше играл под нападающими. Где сейчас комфортнее действовать?

– Действительно, я играл на обеих этих позициях. Сейчас готов помогать команде на любой из них.

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Богдан Леднев Днепр-1 Александр Сваток
Источник СК Днепр-1
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