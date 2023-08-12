ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»
Новичок «Днепра-1» Богдан Леднев рассказал о первых днях в клубе
Очередной новичок «Днепра-1» Богдан Леднев рассказал о первых днях в клубе.
– Как выдержал поздравительный коридор?
– (улыбается) Все нормально, в позитивной атмосфере. Хороший коридор был. Выжил.
– Ты сразу начал больше общаться с Александром Сватком. Помнишь ли его еще со времен академии?
– Да, Сваток – мой очень хороший друг. Также знаю и многих других ребят, ведь играли вместе на молодежном уровне. Так что с адаптацией, думаю, проблем не будет.
– Ты начинал на позиции правого полузащитника, а потом больше играл под нападающими. Где сейчас комфортнее действовать?
– Действительно, я играл на обеих этих позициях. Сейчас готов помогать команде на любой из них.
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