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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 04:23 | Обновлено 12 августа 2023, 04:40
61
0

Названы даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ

Поединки 5-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа

12 августа 2023, 04:23 | Обновлено 12 августа 2023, 04:40
61
0
Названы даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 5-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа.

УПЛ. 5-й тур

26 августа (суббота)

  • 15:00. ЛНЗ – Металлист 1925
  • 17:00. Александрия – Полесье

27 августа (воскресенье)

  • 13:00. Минай – Заря
  • 15:00. Колос – Шахтер
  • 17:00. Динамо – Верес
  • 19:00. Ворскла – Черноморец
  • 19:00. Рух – Днепр-1

28 августа (понедельник)

  • 17:00. Оболонь – Кривбасс
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Источник Sport.ua
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