Украина. Премьер лига12 августа 2023, 04:23 | Обновлено 12 августа 2023, 04:40
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Названы даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ
Поединки 5-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа
12 августа 2023, 04:23 | Обновлено 12 августа 2023, 04:40
61
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 5-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа.
УПЛ. 5-й тур
26 августа (суббота)
- 15:00. ЛНЗ – Металлист 1925
- 17:00. Александрия – Полесье
27 августа (воскресенье)
- 13:00. Минай – Заря
- 15:00. Колос – Шахтер
- 17:00. Динамо – Верес
- 19:00. Ворскла – Черноморец
- 19:00. Рух – Днепр-1
28 августа (понедельник)
- 17:00. Оболонь – Кривбасс
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