Украина. Премьер лига06 августа 2023, 23:59 | Обновлено 07 августа 2023, 00:30
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Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги
06 августа 2023, 23:59 | Обновлено 07 августа 2023, 00:30
297
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Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.
Первое место, имея по 6 очков из 6, делят Динамо Киев, Рух Львов и Александрия. Киевляне занимают первую позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (8–3).
Далее идут Колос и Шахтер (по 4 очка). Днепр-1 имеет 3 пункта после одной игры.
Пока нет набранных очков у Металлиста 1925, Зари, Ворсклы, Миная (по 0 баллов).
🏆 УПЛ. 2-й тур
- 🔹 02.08. 17:00. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 1:1
- 🔹 04.08. 17:00. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:4
- 🔹 05.08. 15:00. Минай – ЛНЗ Черкассы – 0:3
- 🔹 05.08. 19:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:0
- 🔹 06.08. 15:00. Днепр-1 – Полесье Житомир – 2:1
- 🔹 06.08. 17:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса – 2:0
- 🔹 06.08. 17:00. Заря Луганск – Кривбас Кривой Рог – 1:3
- 🔹 06.08. 19:00. Рух Львов – Ворскла Полтава – 4:1
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
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