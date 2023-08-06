Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

Первое место, имея по 6 очков из 6, делят Динамо Киев, Рух Львов и Александрия. Киевляне занимают первую позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (8–3).

Далее идут Колос и Шахтер (по 4 очка). Днепр-1 имеет 3 пункта после одной игры.

Пока нет набранных очков у Металлиста 1925, Зари, Ворсклы, Миная (по 0 баллов).

🏆 УПЛ. 2-й тур

🔹 02.08. 17:00. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 1:1

🔹 04.08. 17:00. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:4

– 2:4 🔹 05.08. 15:00. Минай – ЛНЗ Черкассы – 0:3

– 0:3 🔹 05.08. 19:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:0

– Металлист 1925 – 1:0 🔹 06.08. 15:00. Днепр-1 – Полесье Житомир – 2:1

– Полесье Житомир – 2:1 🔹 06.08. 17:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса – 2:0

– Черноморец Одесса – 2:0 🔹 06.08. 17:00. Заря Луганск – Кривбас Кривой Рог – 1:3

– 1:3 🔹 06.08. 19:00. Рух Львов – Ворскла Полтава – 4:1

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура