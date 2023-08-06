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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 23:59 | Обновлено 07 августа 2023, 00:30
297
0

Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 23:59 | Обновлено 07 августа 2023, 00:30
297
0
Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
УПЛ. Андрей Ярмоленко

Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

Первое место, имея по 6 очков из 6, делят Динамо Киев, Рух Львов и Александрия. Киевляне занимают первую позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (8–3).

Далее идут Колос и Шахтер (по 4 очка). Днепр-1 имеет 3 пункта после одной игры.

Пока нет набранных очков у Металлиста 1925, Зари, Ворсклы, Миная (по 0 баллов).

🏆 УПЛ. 2-й тур

  • 🔹 02.08. 17:00. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 1:1
  • 🔹 04.08. 17:00. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:4
  • 🔹 05.08. 15:00. Минай – ЛНЗ Черкассы – 0:3
  • 🔹 05.08. 19:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:0
  • 🔹 06.08. 15:00. Днепр-1 – Полесье Житомир – 2:1
  • 🔹 06.08. 17:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса – 2:0
  • 🔹 06.08. 17:00. Заря Луганск – Кривбас Кривой Рог – 1:3
  • 🔹 06.08. 19:00. Рух Львов – Ворскла Полтава – 4:1

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

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Названы лучший игрок и тренер 2-го тура Украинской Премьер-лиги
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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