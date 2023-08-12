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WTA
12 августа 2023, 02:23 |
56
0

Шлагбаум для украинок. Киченок проиграла в четвертьфинале Монреаля

Украинская теннисистка уступила в парном разряде

12 августа 2023, 02:23 |
56
0
Шлагбаум для украинок. Киченок проиграла в четвертьфинале Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/2 финала парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

Украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) уступили тандему Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) в двух сетах за 1 час и 16 минут. Ранее австралийско-бельгийская пара выбила из парного разряда Марту Костюк.

WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 4:6

В полуфинале Хантерс и Мертенс встретятся с парой Дезери Кравчик (США)/ Дэми Схурс (Нидерланды).

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Людмила Киченок WTA Монреаль Алена Остапенко Элизе Мертенс Сторм Хантер (Сандерс)
Источник Sport.ua
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