Шлагбаум для украинок. Киченок проиграла в четвертьфинале Монреаля
Украинская теннисистка уступила в парном разряде
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/2 финала парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).
Украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) уступили тандему Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) в двух сетах за 1 час и 16 минут. Ранее австралийско-бельгийская пара выбила из парного разряда Марту Костюк.
WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 4:6
В полуфинале Хантерс и Мертенс встретятся с парой Дезери Кравчик (США)/ Дэми Схурс (Нидерланды).
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