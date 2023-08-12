Шлагбаум для украинок. Киченок проиграла в четвертьфинале Монреаля

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/2 финала парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

Украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) уступили тандему Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) в двух сетах за 1 час и 16 минут. Ранее австралийско-бельгийская пара выбила из парного разряда Марту Костюк.

WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Сторм Хантер (Австралия)/Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 4:6

В полуфинале Хантерс и Мертенс встретятся с парой Дезери Кравчик (США)/ Дэми Схурс (Нидерланды).