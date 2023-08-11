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  4. Украинского дерби не будет. Костюк вылетела с турнира в Монреале
WTA
11 августа 2023, 20:20 |
1071
0

Украинского дерби не будет. Костюк вылетела с турнира в Монреале

Марта проиграла в парном разряде в Канаде

11 августа 2023, 20:20 |
1071
0
Украинского дерби не будет. Костюк вылетела с турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела с хардового турнира WTA в Монреале в парном разряде во втором раунде. Украинка вместе с китаянкой Чжан Шуай в двух сетах проиграли второму сеяному австралийско-бельгийскому дуэту Сторм Хантер/Элиза Мертенс. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

1/8 финала. Парный разряд

Марта Костюк/Чжан Шуай – Сторм Хантер/Элиза Мертенс – 4:6, 1:6

Таким образом, в Монреале сорвалось украинское дерби. В случае победы Костюк и Шуай в четвертьфинале сыграли бы с Людмилой Киченок и Аленой Остапенко, которые ранее обыграли Магну Линетт и Бернарду Перу.

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Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс Марта Костюк Чжан Шуай WTA Монреаль
Источник Sport.ua
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