Украинского дерби не будет. Костюк вылетела с турнира в Монреале

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела с хардового турнира WTA в Монреале в парном разряде во втором раунде. Украинка вместе с китаянкой Чжан Шуай в двух сетах проиграли второму сеяному австралийско-бельгийскому дуэту Сторм Хантер/Элиза Мертенс. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

1/8 финала. Парный разряд

Марта Костюк/Чжан Шуай – Сторм Хантер/Элиза Мертенс – 4:6, 1:6

Таким образом, в Монреале сорвалось украинское дерби. В случае победы Костюк и Шуай в четвертьфинале сыграли бы с Людмилой Киченок и Аленой Остапенко, которые ранее обыграли Магну Линетт и Бернарду Перу.