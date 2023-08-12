Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании
Чемпионат Испании
Альмерия
11.08.2023 20:30 – FT 0 : 2
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 августа 2023, 02:05 | Обновлено 12 августа 2023, 02:46
84
1

Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании

«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в 1-й игре сезона

12 августа 2023, 02:05 | Обновлено 12 августа 2023, 02:46
84
1
Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого игрового дня чемпионата Испании «Валенсия» обыграла на выезде «Севилью» со счетом 2:1.

У гостей отличились Муктар Диакаби и Хавьер Герра (который принес победу на 88-й минуте). У хозяев поля гол на счету Юссефа Эн-Несири.

На 81-й минуте при счете 1:1 севильская команда осталась вдесятером после удаления Лоика Баде, и летучие мыши сумели вырвать три очка.

«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в первой игре сезона (2:0).

Ла Лига. 1-й тур, 11 августа

Севилья – Валенсия – 1:2

Голы: Эн-Несири, 69 – Диакаби, 60, Герра, 88

Альмерия – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)

События матча

28’
ГОЛ ! С пенальти забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
По теме:
Бернли – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Севилья - Валенсия Севилья Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Райо Вальекано Альмерия Муктар Диакаби Хавьер Герра Юссеф Эн-Несири Лоик Баде видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Футбол | 11 августа 2023, 11:08 23
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» шокирован результатами матча «Динамо» и «Днепра-1»

Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Футбол | 12 августа 2023, 00:10 0
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли

Команда Пепа Гвардиолы забила три гола в ворота соперников

И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Футбол | 11.08.2023, 09:20
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Он не перейдет в Челси. Тайлер Адамс остается в Лидсе
Футбол | 11.08.2023, 20:37
Он не перейдет в Челси. Тайлер Адамс остается в Лидсе
Он не перейдет в Челси. Тайлер Адамс остается в Лидсе
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11.08.2023, 22:04
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
1 тайм Валенсии очко. но второй очень крутой!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
10.08.2023, 15:22 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Сауль Альварес проведет исторический бой с Джермеллом Чарло
ОФИЦИАЛЬНО. Сауль Альварес проведет исторический бой с Джермеллом Чарло
10.08.2023, 10:45 3
Бокс
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
10.08.2023, 18:23 15
Футбол
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 28
Футбол
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
10.08.2023, 15:18 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем