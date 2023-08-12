Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании
«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в 1-й игре сезона
В матче первого игрового дня чемпионата Испании «Валенсия» обыграла на выезде «Севилью» со счетом 2:1.
У гостей отличились Муктар Диакаби и Хавьер Герра (который принес победу на 88-й минуте). У хозяев поля гол на счету Юссефа Эн-Несири.
На 81-й минуте при счете 1:1 севильская команда осталась вдесятером после удаления Лоика Баде, и летучие мыши сумели вырвать три очка.
«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в первой игре сезона (2:0).
Ла Лига. 1-й тур, 11 августа
Севилья – Валенсия – 1:2
Голы: Эн-Несири, 69 – Диакаби, 60, Герра, 88
Альмерия – Райо Вальекано – 0:2
Голы: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)
События матча
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