Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании

В матче первого игрового дня чемпионата Испании «Валенсия» обыграла на выезде «Севилью» со счетом 2:1.

У гостей отличились Муктар Диакаби и Хавьер Герра (который принес победу на 88-й минуте). У хозяев поля гол на счету Юссефа Эн-Несири.

На 81-й минуте при счете 1:1 севильская команда осталась вдесятером после удаления Лоика Баде, и летучие мыши сумели вырвать три очка.

«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в первой игре сезона (2:0).

Ла Лига. 1-й тур, 11 августа

Севилья – Валенсия – 1:2

Голы: Эн-Несири, 69 – Диакаби, 60, Герра, 88

Альмерия – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)