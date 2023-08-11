Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца
Украина. Вторая лига
11 августа 2023, 23:05 | Обновлено 11 августа 2023, 23:31
591
1

ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца

Одного из лидеров Второй лиги усилили Александр Колочавин и Александр Шевчук

11 августа 2023, 23:05 | Обновлено 11 августа 2023, 23:31
591
1
ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца
ФК ЮКСА. Колочавин и Шевчук

Как стало известно Sport.ua, 11 августа один из лидеров Второй лиги ЮКСА подписал контракты с двумя украинцами, которые в последнее время играли за границей.

Ранее 19-летний Александр Колочавин выступал за молодежный состав датского «Кёге», а его ровесник Александр Шевчук – за польскую «Краковию» U-19.

На очереди у ЮКСА – узаконение деловых отношений с тремя бразильцами, которые уже две недели находятся в расположении клуба. Ожидается, что 14 августа они будут заявлены и на следующий день смогут дебютировать в кубковом поединке против «Звягеля».

Новички ЮКСА Александр Колочавин и Александр Шевчук

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед и Фенербахче согласовали трансфер Фреда
Ждут ответа. Николо Дзаньоло может перейти в Астон Виллу
Гарри Кейн прилетел в Германию
ЮКСА Тарасовка трансферы Александр Шевчук Александр Колочавин инсайд Кеге Краковия Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11 августа 2023, 22:04 13
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении

Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»

Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Футбол | 11 августа 2023, 23:19 1
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли

В матче против клуба «Аль-Хазем» голевой передачей отличился Рияд Марез

Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 20:01
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 16:04
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Футбол | 11.08.2023, 09:20
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Ванчак
Хочеться вірити, що це не черговий піарний клуб, який вмре за 1-2 сезони
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
10.08.2023, 21:59 70
Футбол
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 6
Бокс
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
10.08.2023, 06:15 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 21
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
11.08.2023, 14:14 1
Футбол
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
10.08.2023, 06:57
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем