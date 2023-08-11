ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца

Как стало известно Sport.ua, 11 августа один из лидеров Второй лиги ЮКСА подписал контракты с двумя украинцами, которые в последнее время играли за границей.

Ранее 19-летний Александр Колочавин выступал за молодежный состав датского «Кёге», а его ровесник Александр Шевчук – за польскую «Краковию» U-19.

На очереди у ЮКСА – узаконение деловых отношений с тремя бразильцами, которые уже две недели находятся в расположении клуба. Ожидается, что 14 августа они будут заявлены и на следующий день смогут дебютировать в кубковом поединке против «Звягеля».

Новички ЮКСА – Александр Колочавин и Александр Шевчук