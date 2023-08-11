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  4. Под перекладину. Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча Ман Сити с Бернли
Англия
11 августа 2023, 22:50 | Обновлено 11 августа 2023, 23:03
271
1

Под перекладину. Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча Ман Сити с Бернли

После первого тайма горожане впереди со счетом 2:0

11 августа 2023, 22:50 | Обновлено 11 августа 2023, 23:03
271
1
Под перекладину. Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча Ман Сити с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

11 августа проходит стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречаются «Бернли» и «Манчестер Сити».

Команды играют на стадионе «Терф Мур».

Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин).

Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину.

После первого тайма горожане впереди со счетом 2:0.

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Бернли чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Бернли - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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PUMA
Ну вот с такими командами он статистику и набивает.А с командами топ уровня он невидимка.Поэтому Мбаппе который может решать в одиночку в разы сильнее Холанда
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