Англия11 августа 2023, 22:50 | Обновлено 11 августа 2023, 23:03
271
1
Под перекладину. Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча Ман Сити с Бернли
После первого тайма горожане впереди со счетом 2:0
11 августа 2023, 22:50 | Обновлено 11 августа 2023, 23:03
271
1
11 августа проходит стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречаются «Бернли» и «Манчестер Сити».
Команды играют на стадионе «Терф Мур».
Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин).
Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину.
После первого тайма горожане впереди со счетом 2:0.
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Комментарии 1
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Ну вот с такими командами он статистику и набивает.А с командами топ уровня он невидимка.Поэтому Мбаппе который может решать в одиночку в разы сильнее Холанда
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