Под перекладину. Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча Ман Сити с Бернли

11 августа проходит стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречаются «Бернли» и «Манчестер Сити».

Команды играют на стадионе «Терф Мур».

Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин).

Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину.

После первого тайма горожане впереди со счетом 2:0.