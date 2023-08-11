Топ-клуб Серии А нацелился на Льориса

«Лацио» ведет переговоры с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом по поводу перехода нынешним летом. Контракт вратаря со «Шпорами» действует до лета 2024 года, но у него есть соглашение с клубом, и он может покинуть Лондон уже нынешним летом.

Агенты Льориса также предлагали услуги французского вратаря «Реалу», который ищет нового голкипера после травмы Тибо Куртуа. Однако мадридскому клубу Льорис оказался не интересен.

Ранее «Тоттенхэм» не взял Льориса на предсезонный сбор. Француз выступает за клуб с 2012 года.