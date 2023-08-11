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  4. Топ-клуб Серии А нацелился на Льориса
Италия
11 августа 2023, 21:28 |
190
0

Топ-клуб Серии А нацелился на Льориса

Опытный вратарь может перейти в «Лацио»

11 августа 2023, 21:28 |
190
0
Топ-клуб Серии А нацелился на Льориса
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

«Лацио» ведет переговоры с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом по поводу перехода нынешним летом. Контракт вратаря со «Шпорами» действует до лета 2024 года, но у него есть соглашение с клубом, и он может покинуть Лондон уже нынешним летом.

Агенты Льориса также предлагали услуги французского вратаря «Реалу», который ищет нового голкипера после травмы Тибо Куртуа. Однако мадридскому клубу Льорис оказался не интересен.

Ранее «Тоттенхэм» не взял Льориса на предсезонный сбор. Француз выступает за клуб с 2012 года.

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Уго Льорис Лацио Тоттенхэм трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник RMC Sport
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