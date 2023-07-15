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Англия
15 июля 2023, 10:49 |
404
1

Тоттенхэм не взял Льориса на предсезонный сбор

Голкиперу нужно искать себе новый клуб

15 июля 2023, 10:49 |
404
1
Тоттенхэм не взял Льориса на предсезонный сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

«Тоттенхэм» не взял многолетнего капитана и голкипера команды Уго Льориса на предсезонный сбор. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» больше не рассчитывают на возрастного вратаря. Клуб хочет, чтобы 36-летний вратарь занялся поисками нового клуба. Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.

Еще в конце июня «Тоттенхэм» подписал на замену Льорису итальянского голкипера Гульельмо Викарио из «Эмполи».

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Уго Льорис Тоттенхэм
Источник Фабрицио Романо
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pol-55
Та то таке,ще рік може посидіти на лавці,а потім...
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