Англия15 июля 2023, 10:49 |
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Тоттенхэм не взял Льориса на предсезонный сбор
Голкиперу нужно искать себе новый клуб
15 июля 2023, 10:49 |
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«Тоттенхэм» не взял многолетнего капитана и голкипера команды Уго Льориса на предсезонный сбор. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Шпоры» больше не рассчитывают на возрастного вратаря. Клуб хочет, чтобы 36-летний вратарь занялся поисками нового клуба. Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
Еще в конце июня «Тоттенхэм» подписал на замену Льорису итальянского голкипера Гульельмо Викарио из «Эмполи».
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