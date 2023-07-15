Тоттенхэм не взял Льориса на предсезонный сбор

«Тоттенхэм» не взял многолетнего капитана и голкипера команды Уго Льориса на предсезонный сбор. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» больше не рассчитывают на возрастного вратаря. Клуб хочет, чтобы 36-летний вратарь занялся поисками нового клуба. Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.

Еще в конце июня «Тоттенхэм» подписал на замену Льорису итальянского голкипера Гульельмо Викарио из «Эмполи».