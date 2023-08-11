Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ

«Вулверхэмптон» официально сообщил, что в новом сезоне капитаном команды станет защитник Макс Килман. 26-летний центрдеф выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Суммарно провел 89 матчей в АПЛ, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Контракт Килмана с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, у Килмана есть украинские корни – его мать родилась в Киеве, что делает его потенциальным кандидатом в сборную Украины. Первая попытка заиграть его за «сине-желтых» перед Евро-2020 завершилась неудачей, однако в июле текущего года разговоры о Килмане в сборной Украины возобновились.