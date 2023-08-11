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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 18:21 |
380
2

В Динамо опровергли планы переносить свои матчи УПЛ

Киевляне собираются вернуться в Украину

11 августа 2023, 18:21 |
380
2
В Динамо опровергли планы переносить свои матчи УПЛ
dynamo.kiev.ua. Сергей Мохник

Заместитель генерального директора «Динамо» Киев Сергей Мохник опроверг информацию о том, что, в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги конференций, команда останется за границей и перенесет свои матчи в УПЛ:

«После ответной игры с «Арисом» «Динамо» не будет оставаться за границей. Игра ближайшего тура УПЛ с «Металлистом-1925» уже была перенесена по соглашению сторон. Для оптимизации подготовки к ответному матчу Лиги конференций против «Ариса», где мы представляем Украину.

Сразу после вчерашней игры «Динамо» отправилось в аэропорт и ночью прилетело в Бухарест, где мы уже ведем подготовку к ответному матчу. После этого запланировано возвращение в Украину на игру в Одессе против «Черноморца» (20 августа). И в дальнейшем мы будем играть в УПЛ, в том числе и в Киеве, если эти матчи не будут стоять возле еврокубковых игр».

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Сергей Мохник Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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Soler61
Боже какой позор .люди играют в топ чемпионатах.и лигах чемпионов и ничего не переносят .Отчего могло устать динамо ,?
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avk2307
так оно и так понятно было.
привели скрин из телеграма какого то мужика типа запасного и шуму навели.
А по факту надо ж официальных лиц слушать.
Но если пройдут Арис  с Черноморцем сыграют а вот следующий матч вполне возможно и перенесут
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