В Динамо опровергли планы переносить свои матчи УПЛ

Заместитель генерального директора «Динамо» Киев Сергей Мохник опроверг информацию о том, что, в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги конференций, команда останется за границей и перенесет свои матчи в УПЛ:

«После ответной игры с «Арисом» «Динамо» не будет оставаться за границей. Игра ближайшего тура УПЛ с «Металлистом-1925» уже была перенесена по соглашению сторон. Для оптимизации подготовки к ответному матчу Лиги конференций против «Ариса», где мы представляем Украину.

Сразу после вчерашней игры «Динамо» отправилось в аэропорт и ночью прилетело в Бухарест, где мы уже ведем подготовку к ответному матчу. После этого запланировано возвращение в Украину на игру в Одессе против «Черноморца» (20 августа). И в дальнейшем мы будем играть в УПЛ, в том числе и в Киеве, если эти матчи не будут стоять возле еврокубковых игр».