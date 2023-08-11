Сергей КОВАЛЕЦ: «Хотелось бы, чтобы Динамо сыграло агрессивнее в атаке»

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Сергей Ковалец поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ариса» (поражение 0:1):

«Все будет решаться во втором матче. А относительно вчерашнего поединка, то хотелось бы, чтобы «Динамо» в атаке сыграло агрессивнее – в частности, чтобы была солидность в плане завершающих ударов.

Учитывая тот факт, что чемпионат Греции еще не начался, в игре с нашей командой «Арис» выглядел мощно, солидно и надежно с точки зрения переходных фаз - из атаки в защиту и из обороны в атаку. Как по мне, греки играли достаточно неожиданно. Мне казалось, что динамовцы возьмут мяч под контроль и будут иметь больше голевых моментов. А их, как оказалось, было лишь два – в конце матча, уже при счете 0:1, у Буяльского и Ярмоленко.

Жаль, что в этой встрече в составе киевлян не было Ваната, который остался в запасе. Это как раз тот игрок, который смог бы давать агрессию в атаке. У него есть необходимые для нападающего качества – удары, игра на опережение, открывание в зоны, стартовая скорость.

Но, как бы то ни было, а поражение дает богатую информацию для тренерского штаба динамовцев. Ответный матч уже через неделю, и поэтому в Бухаресте нужно будет делать все для того, чтобы обыграть «Арис» и выйти в групповой турнир Лиги конференций».