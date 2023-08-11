Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову
Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 17:24 |
980
1

Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову

На хавбека претендовал «Нью-Йорк Ред Буллз»

11 августа 2023, 17:24 |
980
1
Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Во время молодежного Евро-2023 игрок «Зари» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов привлек внимание клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз».

По информации ТаТоТаке, американский клуб сделал предложение «Заре» по Батагову, однако оно было отклонено. Президент «Зари» Евгений Геллер хотел получить за игрока больше денег. При этом сам Батагов не был настроен покидать луганский клуб.

Также сообщается о том, что форварда Назария Русина «Заря» оценивает в 3 миллиона евро. Ранее сообщалось о том, что «Сандерленд» дает за игрока 2 миллиона.

По теме:
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Кейн свободен: Дэниел Леви дал разрешение на вылет в Мюнхен
Большое возвращение? Неймар согласовал контракт с Барселоной
Заря Луганск Нью-Йорк Ред Буллз Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Футбол | 11 августа 2023, 11:40 53
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть

Конкуренты не дремали, и Норвегия обошла Украину на вираже

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»
Футбол | 11 августа 2023, 14:53 8
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»

Главный тренер «Реала» поддержал украинского голкипера

Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Футбол | 10.08.2023, 23:45
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Футбол | 11.08.2023, 11:08
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Футбол | 10.08.2023, 18:23
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
за этого доплачивать надо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 28
Футбол
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 7
Теннис
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 4
Футбол
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
09.08.2023, 18:20 22
Футбол
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
10.08.2023, 18:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем