Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову

Во время молодежного Евро-2023 игрок «Зари» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов привлек внимание клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз».

По информации ТаТоТаке, американский клуб сделал предложение «Заре» по Батагову, однако оно было отклонено. Президент «Зари» Евгений Геллер хотел получить за игрока больше денег. При этом сам Батагов не был настроен покидать луганский клуб.

Также сообщается о том, что форварда Назария Русина «Заря» оценивает в 3 миллиона евро. Ранее сообщалось о том, что «Сандерленд» дает за игрока 2 миллиона.