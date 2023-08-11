Заканчивать не хочет. Жуниора Мораеса предложили лидеру чемпионата Бразилии
Экс-форвард сборной Украины в настоящий момент находится без клуба
36-летний бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес планирует еще поиграть, и не думает о завершении карьеры.
С начала июля Мораес находится в статусе свободного агента, после того, как добился расторжения контракта с «Коринтиансом».
Ныне Жуниор пребывает в Португалии вместе со своей семьей, однако агенты игрока предложили услуги своего клиента лидеру сезона-2023 в бразильской Серии А «Ботафого».
Напомним, Жуниор Мораес покинул «Шахтер» в марте 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
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