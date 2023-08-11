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  4. Заканчивать не хочет. Жуниора Мораеса предложили лидеру чемпионата Бразилии
Бразилия
11 августа 2023, 17:09 |
425
0

Заканчивать не хочет. Жуниора Мораеса предложили лидеру чемпионата Бразилии

Экс-форвард сборной Украины в настоящий момент находится без клуба

11 августа 2023, 17:09 |
425
0
Заканчивать не хочет. Жуниора Мораеса предложили лидеру чемпионата Бразилии
Instagram. Жуниор Мораес

36-летний бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес планирует еще поиграть, и не думает о завершении карьеры.

С начала июля Мораес находится в статусе свободного агента, после того, как добился расторжения контракта с «Коринтиансом».

Ныне Жуниор пребывает в Португалии вместе со своей семьей, однако агенты игрока предложили услуги своего клиента лидеру сезона-2023 в бразильской Серии А «Ботафого».

Напомним, Жуниор Мораес покинул «Шахтер» в марте 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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Жуниор Мораес Ботафого трансферы
Источник Somos Fanáticos
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