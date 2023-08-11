Шевченко выбрал лучшего нападающего между Мбаппе и Холандом

Украинец Андрей Шевченко, который в свое время защищал цвета киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», рассказал о своих симпатиях в отношении форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«На данный момент я отдаю предпочтение Мбаппе. Думаю, он чуть больше включен в игру, более решителен. Количество забитых мячей у них на сопоставимом уровне.

Они оба замечательные игроки. Мбаппе много работает на команду. На мой взгляд, он – другой игрок», – заявил Шевченко в интервью YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

Как известно, Мбаппе готов не играть весь предстоящий сезон, чтобы будущим летом в статусе свободного игрока покинуть парижский «ПСЖ».