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  4. Шевченко выбрал лучшего нападающего между Мбаппе и Холандом
Англия
11 августа 2023, 17:00 | Обновлено 11 августа 2023, 17:12
1599
0

Шевченко выбрал лучшего нападающего между Мбаппе и Холандом

Украинский экс-нападающий поделился экспертным мнением

11 августа 2023, 17:00 | Обновлено 11 августа 2023, 17:12
1599
0
Шевченко выбрал лучшего нападающего между Мбаппе и Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (справа)

Украинец Андрей Шевченко, который в свое время защищал цвета киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», рассказал о своих симпатиях в отношении форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«На данный момент я отдаю предпочтение Мбаппе. Думаю, он чуть больше включен в игру, более решителен. Количество забитых мячей у них на сопоставимом уровне.

Они оба замечательные игроки. Мбаппе много работает на команду. На мой взгляд, он – другой игрок», – заявил Шевченко в интервью YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

Как известно, Мбаппе готов не играть весь предстоящий сезон, чтобы будущим летом в статусе свободного игрока покинуть парижский «ПСЖ».

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Андрей Шевченко Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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