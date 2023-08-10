Готов не играть целый год. Мбаппе останется в ПСЖ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» нынешним летом и отработает до конца своей контракт клубом. О своих намерениях форвард сообщил лично президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи.

В ответ президент «ПСЖ» сказал форварду, что, если он не покинет клуб в нынешнее трансферное окно и не продлит контракт с чемпионами Франции, то в предстоящем сезоне будет отстранен от матчей первой команды.

Ранее сообщалось о том, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не собирает сажать Мбаппе в запас.