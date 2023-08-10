Готов не играть целый год. Мбаппе останется в ПСЖ
Форвард не собирается менять клуб нынешним летом
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» нынешним летом и отработает до конца своей контракт клубом. О своих намерениях форвард сообщил лично президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи.
В ответ президент «ПСЖ» сказал форварду, что, если он не покинет клуб в нынешнее трансферное окно и не продлит контракт с чемпионами Франции, то в предстоящем сезоне будет отстранен от матчей первой команды.
Ранее сообщалось о том, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не собирает сажать Мбаппе в запас.
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