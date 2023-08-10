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  4. Готов не играть целый год. Мбаппе останется в ПСЖ
Франция
10 августа 2023, 23:59 |
438
4

Готов не играть целый год. Мбаппе останется в ПСЖ

Форвард не собирается менять клуб нынешним летом

10 августа 2023, 23:59 |
438
4
Готов не играть целый год. Мбаппе останется в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» нынешним летом и отработает до конца своей контракт клубом. О своих намерениях форвард сообщил лично президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи.

В ответ президент «ПСЖ» сказал форварду, что, если он не покинет клуб в нынешнее трансферное окно и не продлит контракт с чемпионами Франции, то в предстоящем сезоне будет отстранен от матчей первой команды.

Ранее сообщалось о том, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не собирает сажать Мбаппе в запас.

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Источник Le Parisien
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Комментарии 4
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India Life
поважаю Мбаппе
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Raien
Господи, тільки не в мій улюблений Реал.
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Serhii P.
Ну і долбойоб. Їдь до арабів на рік. Це влаштує всіх.
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